شروق صن شاين تنهار بكاءً بعد إدانة زوجها دكتور فود وهكذا دافعت عنه - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - دافعت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شروق صن شاين عن زوجها جورج ديب المعروف بـ دكتور فود بعد أن صدر قرار ظني بحقه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وقالت في فيديو على صفحتها : "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، واشارت الى انهم يملكون الأدلة التي تؤكد براءته وسيتم تقديمها إلى المحكمة.



وتابعت : "زوجي بريء، زوجي إنسان ناجح وتهاجم، وانحط اسمه بهيدا الملف"، معتبرة أن الزج باسم زوجها هدفه الانتقام منه : "عندنا كل الأدلة وهنوري لكم أنه إنسان برئ، وأنه اتحط اسمه في القضية كيدياً ولأنهم غيرانين، بس حرام عليكم كفاية".