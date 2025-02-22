انسحاب بطل "الطائر الرفراف" من العمل

ميرنا وليد - بيروت - أشارت وسائل إعلام تركية الى ان دور "هاليس اغا" في مسلسل "الطائر الرفراف" قد انتهى، ما شكّل بلبلة عند متابعي هذا العمل، الا ان صاحب الشخصية الممثل التركي شتين تيكندور لم يعلّق بعد على هذا الأمر.



على صعيد آخر، تحدث الممثل التركي ديرين بولات، إن كان مسلسل "الطائر الرفراف" سينتهي عند الحلقة 100، اذ قال: "لا أعرف، لم أسمع بذلك. لكننا مستمرون بالعمل وأعتقد بأنه سيستمر حتى نهاية الموسم، أعتقد بأن المسلسل سيستمر لنهاية الموسم. لا أعرف".

وكانت كشفت الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلي أن مسلسلها "الطائر الرفراف" لن يستمر لموسم آخر، قائلة: "مسلسل الطائر الرفراف سينتهي هذا الموسم. وأريد أن أصور فيلماً سينمائياً إذا وصلني سيناريو جميل".

