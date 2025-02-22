"أنف وثلاثة عيون" لـ ظافر العابدين يتصدر المشاهدات في مصر متفوقًا على تسعة أفلام أخرى

ميرنا وليد - بيروت - تصدر فيلم "أنف وثلاثة عيون" للممثل التونسي ظافر العابدين قائمة الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه، متفوقًا على تسعة أفلام أخرى.



تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم، جراح تجميل شهير في الأربعينيات من عمره، يجد صعوبة في الإلتزام بعلاقة طويلة الأمد، لكنه يقع في حب فتاة تصغره بـ 25 عامًا.

العمل من بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، وضيفة الشرف أمينة خليل، إلى جانب جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، وغيرهم، ومن إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وائل حمدي عن رواية إحسان عبد القدوس، الفيلم سبق تقديمه سينمائيًا عام 1972 ببطولة ماجدة ومحمود ياسين وإخراج حسين كمال.