أريانا غراندي تواجه موقفًا محرجًا في طوكيو.. تدخل سريع ينقذ الموقف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت الفنانة والممثلة الأميركية أريانا غراندي مشكلة في ملابسها، في العرض الأول لفيلمها الجديد “ويكيد” (Wicked) في طوكيو، لكنّها تلقّت مساعدة سريعة من بطلة الفيلم سينثيا إريفو والمخرج جون إم تشو، اللّذَين سارعا لإنقاذ الموقف.

وفي مقطع نشره موقع “سينما توداي” الياباني، ظهرت غراندي (31 عاماً) وهي تكافح من أجل صعود سلّم المسرح الجانبي بسبب طول فستانها، الذي حمل توقيع علامة “لويس فيتون”.

ورُصدت غراندي وهي تصعد بحذر في كلّ خطوة، محاولة ألّا تتعثّر بحاشية الفستان التي تلامس الأرض. ومع ذلك، تمايلت قليلاً في إحدى اللحظات.

وهرع كلّ من إريفو وتشو إلى الوراء لمساعدتها، ثمّ سارت إلى وسط المسرح، وكادت أن تتعثّر في فستانها مرّة أخرى.

وقد سخرت غراندي من هذه اللحظة عبر خاصّية القصص المصوّرة في “إنستغرام”، إذ أعادت نشر صورة للموقف مع تعليق ” لا ساحرة تُترك وراءها”. وأعادت أيضاً نشر مقطع فيديو للحظة مازحةً: “ذعر إريفو وتشو”.

خلال جولة “ويكيد” الصحفية التي بدأت في نوفمبر 2024، كانت أريانا غراندي تتعاون مع منسقة الأزياء ميمي كاتريل. وعلى مدار الأشهر الماضية، اختارت كاتريل لغراندي مجموعة من الإطلالات المصممة خصيصاً لها، بما في ذلك خيارات لافتة تليق بالفائزة بجائزة “غرامي”.

وفي هذه المرة، تألقت غراندي بأسلوب يجمع بين شخصية “الساحرة الطيبة” وتكريم للزهور اليابانية المميزة، حيث ارتدت تاجاً مزخرفاً من الزهور من تصميم فيليب ترياسي، الذي أضاف لمسة رائعة لتسريحتها.