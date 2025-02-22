صابرين تثير الجدل مجددًا بتصريحها حول ارتداء الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة المصرية صابرين حالة من الجدل بعد ظهورها في البرومو الرسمي للموسم الجديد من برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس”.

خلال البرومو، وجهت أسما إبراهيم سؤالًا لصابرين حول احتمالية ارتدائها الحجاب مرة أخرى، لترد صابرين بطريقة لافتة قائلة: “شوفي إحنا هنحطه هنحطه.. لما نموت كلنا هنحطه.”

ردود فعل واسعة

تصريح صابرين أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض ردًا ساخرًا على الضغوطات المجتمعية المتعلقة بالحجاب، فيما رأى آخرون أنه تصريح صريح يعكس قناعتها الشخصية بحرية الاختيار.

ظهور مرتقب في الموسم العاشر من “حبر سري”

تأتي مشاركة صابرين ضمن قائمة من النجوم الذين سيستضيفهم البرنامج في موسمه العاشر، إلى جانب أسماء بارزة مثل: أمير طعيمة، رنا رئيس، طارق لطفي، إياد نصار وداليا مصطفى.

ومن المتوقع أن تكشف صابرين خلال الحلقة الكاملة تفاصيل أكثر عن حياتها الشخصية وقرارها السابق بارتداء الحجاب ثم خلعه، بالإضافة إلى مواقفها من قضايا فنية واجتماعية أخرى.

عرض البرنامج في رمضان 2025

برنامج “حبر سري” يُعرض خلال شهر رمضان 2025 على قناة “القاهرة والناس”، حيث سيستضيف نخبة من نجوم مصر والوطن العربي لكشف أسرارهم وخوض حوارات عميقة حول حياتهم الشخصية والمهنية.