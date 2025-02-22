عقوبات جديدة على “عائلة شاكر باشا”.. انتهاك للقيم الأسرية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية عقوبات جديدة على مسلسل “عائلة شاكر باشا”، من ضمنها غرامة مالية بنسبة ثلاثة في المئة.

وقرّرت الهيئة إيقاف بثّ المسلسل لمدة 3 أسابيع متتالية، أي 3 حلقات، لأنّه “يتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع والأخلاق العامّة وحماية الأسرة”، بحسب الصحافية التركية بيرسين ألتونش.

وبحسب الصحافة التركية، تمّ فرض العقوبات الجديدة نتيجة الأحداث الأخيرة في المسلسل، التي شملت علاقة بين الوالد وزوجة الابن، التي لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ. فقد اعتبر الجمهور ذلك مخالفاً لبنية الأسرة والقيم الأخلاقية.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية فرضت سابقاً عقوبات على “عائلة شاكر باشا”، بسبب مشاهدة الأطفال صورَ نساء عاريات، والتحدّث عمّا رأوه.