إيلون ماسك في مرمى الاتهامات: شريكته وأم طفله تتفقان على فضحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض إيلون ماسك لفضيحة “عائلية” جديدة، إذ بعد أيام قليلة على ادعاء مؤثرة انجابها طفلاً منه، كشفت شريكته الحميمة السابقة المغنية الكندية غرايمز تجاهله مرض أحد أولادهما الثلاثة، على غرار ما فعل بإدارة ظهره لوالدة طفله الجديد المزعوم.

وناشدت غرايمز ماسك علناً عبر موقع “إكس” الذي يملكه، للرد عليها بشأن الأزمة الطبية العاجلة التي يمر بها طفلهما.

وأكّدت الفنانة، واسمها الحقيقي كلير بوشيه، أنه تجاهل الرسائل عبر الهاتف او لقاءها، حيث توسلت إليه للتحدث معها بشأن الأزمة الطبية التي يمر بها طفلهما. وأعلنت أنها لجأت إلى شبكات التواصل الاجتماعي لأن ابنهما يحتاج إلى اهتمام فوري وملح، وإلا سيعاني من إعاقة مدى الحياة.

وحثّت غرايمز الملياردير الأميركي على تعيين أو توظيف شخص يمكنه مساعدتها إذا كان غير قادر على القيام بذلك.

وحذفت غرايمز تغريداتها في وقت لاحق.

وقبل أيام قليلة، أعلنت المؤثرة الشهيرة آشلي سان كلير على الملأ أنها ولدت طفلاً قبل 5 أشهر من ماسك، الأب لـ 12 طفلاً من نساء مختلفات، مؤكدةً أنها فضحت الأمر، أيضاً بسبب تجهاله الردّ عليها.