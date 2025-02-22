مايا دياب في “قلبي قفلتو”.. النجاح مستمر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية مايا دياب تحقيق نجاحات مميزة بأغنيتها الجديدة “قلبي قفلتو”، التي لا تزال تحتل المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الموسيقية الأعلى مشاهدة على منصة يوتيوب في لبنان، الأردن، السعودية، وعدد من البلدان العربية.

الأغنية، التي شهدت تعاوناً فنياً للمرة الأولى بين مايا دياب والشاعر والملحن نبيل خوري والموزع هادي شرارة، حظيت بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء. ويُعد هذا العمل نقلة نوعية في مسيرة دياب، حيث تجمع الأغنية بين مشاعر الفراق والتخطي في إطار موسيقي بسيط وراقٍ.

منذ إصدارها، تخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، واستمرت في تصدّر قوائم الاستماع والمشاهدة، محققةً تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

على صعيد آخر، تستمر مايا دياب في نشاطها الفني، حيث أحيت حفلًا ناجحًا بمناسبة عيد الحب في فندق الحبتور ببيروت يوم 15 فبراير، كما التقت جمهورها في تركيا يوم 19 فبراير في حفل جديد ضمن جولتها الفنية المستمرة.