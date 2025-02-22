ميار الببلاوي تتعرض للسرقة وتلجأ للقضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي عن تعرضها لسرقة مصوغاتها الذهبية، حيث حررت بلاغاً في قسم شرطة الهرم، تتهم فيه خادمتها النيجيرية بسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل شقتها في الهرم.

وقالت ميار في البلاغ إنها تتهم خادمتها النيجيرية بسرقتها واختفائها من المنزل، وعلى الفور بدأت التحريات والبحث عن الخادمة للتحقق من الأمر.

وكانت ميار الببلاوي قد شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية بعد إلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وتأييد عقوبة الغرامة 20 ألف جنيه لكلِّ منهما، في قضية اتهامهما بالسب المتبادَل.

وكتبت ميار عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: الحمد لله حمداً كثيراً نص الحكم وحده يكفينى شهرين مع إيقاف التنفيذ بعد أن عفوت عنه من أجل عمامة الأزهر وهيبه رجل الدين”.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين، وتغريم الفنانة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بتبادل السبّ والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي.