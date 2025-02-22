بعد ديانا.. شقيقة مكسيم خليل الثانية تخطف الأنظار أيضاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن خطفت ديانا شقيقة الفنان السوري مكسيم خليل الصغيرة، الأنظار في صور زفافها أخيراً، شاركت أختهما سوزان مقاطع مصورة من العرس، لتنال نصيبها أيضاً من إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُقيم سوزان خليل مع زوجها وابنها وابنتها في سيدني في أستراليا، حيث تعمل في اختصاصها في الأمراض الجلدية وتحسين البشرة والعناية بها، في مركزها Heaven Beauty Room.

وكان مكسيم قد شارك لقطات جمعته مع أخته وعريسها في منزل دمشقي تراثي، حيث أطلّ بالشخصية التي يجسدها في مسلسل “تحت الأرض” (موسم حار) المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال معلقاً على الصور في “إنستغرام”: “وهي زفينا أختي الصغيرة، مبروك حبيبتي ديانا عروستنا الحلوة، إن شاء الله أيامكم كلها حب وسلام وفرح، لؤي وديانا”.

وخطفت العروس الأنظار بجمالها ورشاقة قوامها، بالإضافة إلى عفويتها التي بدت في ضحكاتها، إلى جانب الغزل الكبير الذي تلقته في التعليقات على صورها.

يُذكر أن مكسيم وسوزان وديانا هم أولاد الدكتور هاني خليل وزوجته الماكييرة السورية ستيلا خليل، إلى جانب شقيقهم بشار خليل.