أليك بالدوين يكشف معاناته النفسية بعد قتله مصور فيلمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن أليك بالدوين أنه جرى تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة، بعد إطلاق النار المميت في فيلم “راست” Rust.

وتحدث الممثل الأميركي في في الحلقة الأولى من مسلسل تلفزيون الواقع الجديد بعنوان The Baldwins (آل بالدوين)، عن وفاة المصور السينمائي هالينا هاتشينز عن طريق الخطأ.

وقالت زوجته هيلاريا بالدوين: “جرى تشخيصه باضطراب ما بعد الصدمة، ويقول في أحلك لحظاته، إذا كان لابد من ؤءءأن يحدث حادث في هذا اليوم، فلماذا ما زلت هنا؟ لماذا لم يكن أنا؟”.

وأضافت في حديثها لزوجها: “تستيقظ في الصباح وتقول يا إلهي، لماذا استيقظت؟”.

وأوضح بالديون (66 عاماً) أنه كافح لشرح حالته لصديق: “لقد قلت له أنا أكثر سعادة عندما أكون نائماً مما عندما أكون مستيقظاً.

وأضاف متوجهاً إلى زوجته في الحلقة التي تبث الأحد 23 شباط (فبراير): “لا أستطيع حتى أن أصدق أننا نمر بهذا، أشعر دائماً بألم أكبر حيالك، لأنني أفكر في نفسي، حسناً، كما تعلمين، سأحاول بذل قصارى جهدي لتجاوز الأمر، وأفكر في ما فعله كل ذلك بك ومدى إيلامك وكل شيء”.

وتابع: “كان العام الماضي فظيعاً حقاً. كانت هناك أوقات كنت أستلقي فيها على السرير، وأقول، يا أطفالي. لا يمكنني النهوض. هذا ليس من طبيعتي. أنا لست كذلك على الإطلاق، لست كذلك بأي حال من الأحوال. إطلاقاً”.

واعتبر الزوجان أن أولادهما مصدر السعادة وسط الاضطرابات. قالت هيلاريا (41 عاماً): “أنظر إلى الأطفال، وأرى مدى صعوبة محاولتنا خلق السعادة لهم، حتى لو كنا نخفي الأشياء عن أنفسن”. أعلم أن ما نمر به ربما يكون فريداً، لكن كل عائلة تمر بأوقات عصيبة، وهذا شيء يمكننا أن نشعر به كمجتمع داعم، مع العلم أن أفضل ما يمكننا فعله هو بذل قصارى جهدنا ومحاولة إسعاد أطفالنا، وهذا ما نفعله”.

وافق أليك زوجته، قائلاً: “صراحة، من أعماق روحي، لا أعرف أين كنت سأكون إذا كنتِ أنتِ وهؤلاء الأطفال تمرون بهذا؟ لم أكن لأنجح إطلاقاً مع هذا الأمر. أحياناً كنت أقول لماذا أنجبت سبعة أطفال؟ لماذا أنجبنا سبعة أطفال؟ وأدركت أنه لمساعدتي معك أنت على تجاوز هذا الموقف”.

وقُتل هاتشينز بالرصاص في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بعد أن انطلقت رصاصة من مسدس كان يحمله بالدوين في موقع تصوير Rust. ودفع الممثل، الذي اتُهم بالقتل غير العمد وحكم ببراءته، مؤكداً أنه لم يسحب الزناد ولم يكن يعلم أن المسدس كان محملاً بذخيرة حقيقية بدلاً من طلقات وهمية.