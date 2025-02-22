ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة بسمة بوسيل على فيديو لصانعة المحتوى المصرية مروة متولي والتي استعرضت ما نشرته ابنتها تاليا تامر حسني عبر حسابها بعد تصريحات والدتها حول أزماتها منذ زواجها من الفنان المصري تامر حسني.
وحللت مروة ما شاركته تاليا منها جملة أن " البيت هو حيث تكون الام" ومشيرة الى ان الخلافات التي تحدث بين الاب والام يؤثران على الطفل خصوصا ان كانا من المشاهير.
أما بسمة فقد قررت ان ترفع دعوى قضائية على مروة وكتبت : "هرفع قضية عليكي عشان القصص اللي بتخترعيها، أنا ولادي عايشين معايا لوحدهم من 5 سنين أكيد بالنسبة لبنتي أنا البيت، وتحليلك إن شاء الله هينفعك في المحكمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة بوسيل بأقوى تعليق على محللي موقف ابنتها تاليا من ما يحصل بينها وبين تامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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