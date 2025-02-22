حمادة هلال يتحدث عن غنائه للنادي الأهلي ونصيحته لإبنه يوسف

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري حمادة هلال عن عدم تردده في الغناء للنادي الأهلي بناءً على إقتراح إحدى شركات الإتصالات التي يتعاون معها، رغم القلق الذي أبداه البعض بشأن خسارة جمهوره من الزمالك، وأكد هلال أنه يحب كرة القدم بشكل عام، خاصة جيل اللاعبين مثل تريكة وأحمد حسن.



كما تحدث عن رأيه في مسيرة إبنه يوسف التمثيلية بعد نجاحه في مسلسل "المداح"، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الأصول في التمثيل ونصحه بالإبتعاد عن التمثيل في سن صغيرة لتجنب "كسرة الخاطر" في المستقبل.

وكانت تصريحاته خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق للأخبار.

من ناحية أخرى، يستعد حمادة هلال لعرض الموسم الخامس من مسلسل "المداح" بعنوان "أسطورة العهد" في رمضان 2025، والذي يشارك فيه مجموعة من الممثلين مثل غادة عادل وخالد الصاوي.

