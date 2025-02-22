سعر فستان سيرين عبد النور الذي خطف الأنظار في جلسة تصوير عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الانظار في عيد ميلادها بجلسة تصوير خضعت لها احتفالا بهذه المناسبة السعيدة. وأطلت بفستان من دار Maison Miral وتميز بفتحتين على جانب واحد ما اعتبره البعض جريء الا انها بدت في غاية الجمال. ويبلغ سعر الفستان بحسب موقع عرضه حوالي 300 دولار أميركي ما سيتيح لعدد كبير من الشابات شرائه تيمنا بسيرين التي تستوحي منها العديد من المراهقات والشابات والنساء اطلالاتهن.

وتفاعل الجمهور مع صور سيرين وتمنوا لها عيدا سعيدا مليئاً بالنجاحات والاعمال الجديدة.

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