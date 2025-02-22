خاص وبالفيديو - هكذا أنقذ شادي جميل نفسه من موقف محرج .. وهل يعتبر نفسه إمتداد للكبير صباح فخري ؟ .. وهذا ما صرح به آشي حدشيتي

ميرنا وليد - بيروت - شادي جميل من ملوك الطرب الأصيل وبرع في غناء القدود الحلبية، وصوته من أجمل الأصوات في الوطن العربي، وأخلاقه بحجم كبره في الفن.



جميل أحيا حفلاً في لبنان، في عيد الحب من تنظيم مدير إذاعة سترايك آشي حدشيتي.

جميل تحدث عن بداية دخوله عالم الفن ورأي والديه بالأمر، وروى ذكريات قيّمة في مسيرته وكيف أنقذ نفسه من موقف محرج تعرض له.

ورد جميل على سؤال إذا كان يرى نفسه إمتداد للفنان الراحل الكبير صباح فخري.

جميل روى كيف عايد زوجته في عيد الحب، وما قصة مكوثها في مونتريال؟ كما أنه عبر عن محبته الكبيرة للبنان كما بلده سوريا.

وكان للمر لقاء مع آشي حدشيتي وقد تحدث عن قيمة المطرب شادي جميل الكبيرة، وعن حفلاته القادمة وأبدى رأيه في العديد من المواضيع القيّمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق: