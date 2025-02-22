شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مسلسلات watch it في رمضان 2025.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it الإلكترونية عدد كبير من الأعمال الدرامية خلال موسم دراما رمضان 2025 الذي يفصلنا عنه أيام، ويبلغ عددها 16 مسلسلا، وتتنوع تلك الأعمال من حيث المحتوى ما بين أعمال اجتماعية أو كوميدية أو تشويقية، إلى جانب أعمال الـ 15 و 30 حلقة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز الأعمال الدرامية التي تعرضها منصة watch it خلال موسم رمضان2025:

الشرنقة (15 حلقة)

مسلسل الشرنقة من أحدث إنتاجات المنصة الحصرية، الذي يسلط العمل الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في إحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً، وهو من بطولة أحمد داود وصبرى فواز، اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

وتقابل حبيب (30 حلقة)

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجى.

ولاد الشمس (15 حلقة)

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

شهادة معاملة أطفال (30 حلقة)

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سماء إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

الكابتن (15 حلقة)

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقى، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف.

فهد البطل (30 حلقة)

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، بطولة أحمد العوضى، احمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، محمود البزاوى، حمزة العيلى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، أحمد ماج، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، مجدى بدر، وآخرين.

حكيم باشا (30 حلقة)

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

قلبي ومفتاحه (15 حلقة)

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

عقبال عندكوا (15 حلقة)

مسلسل عقبال عندكوا بطولة إيمى سمير غانم وحسن الرداد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي.

إخواتي (15 حلقة)

ويقوم ببطولة مسلسل إخواتي كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

حسبة عمري (15 حلقة)

مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

جودر 2 (15 حلقة)

جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

لام شمسية (15 حلقة)

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قضية مهمة شغلت الرأى العام فى السنوات الماضية، ألا وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح القضية فى إطار اجتماعي توعوى.

عايشة الدور (15 حلقة)

مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

ظلم المصطبة (15 حلقة)

مسلسل ظلم المصطبة ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أثينا (15 حلقة)

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وتناقش ريهام حجاج من خلاله مخاطر الدارك ويب.

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الشرنقة



الكابتن



النص



جودر 2



حسبة عمري



حكيم باشا



شهادة معاملة أطفال



ظلم المصطبة



عايشة الدور



عقبال عندكوا



فهد البطل



قلبي ومفتاحه



مسلسل إخواتي



وتقابل حبيب



ولاد الشمس