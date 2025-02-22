ميرنا وليد - بيروت - شوق الممثلة المصري كريم فهمي، متابعيه لمسلسله الجديد "وتقابل حبي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

ونشر كريم فهمي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو من برومو العمل جمع فيه لقطان رومانسية وأخرى حزينة جمعته بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وأرفقها بأغنية "يا جميلتي يا اميرتي" غناء أمين خطاب.

وأرفق فهمي الفيديو بتعليق كتب فيه: "يا جميلتي، فارس وليل، مسلسل وتقابل حبيب".

يذكر ان مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: ياسمين عبد العزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

كانت هذه تفاصيل خبر كريم فهمي بمقطع فيديو رومانسي حزين مع ياسمين عبد العزيز على أنغام "يا جميلتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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