فيديو مؤثر لـ لحظة لقاء دنيا بطمة بابنتيها غزل وليلي بعد خروجها من السجن

ميرنا وليد - بيروت - شاركت المؤثرة على مواقع التواصل المغربية إيمان بطمة فيديو مؤثر لليوم الذي التقت فيه شقيقتها الفنانة المغربية دنيا بطمة بابنتيها الصغيرتين غزل وليلي بعد خروجها من السجن.



وتم رصد المفاجأة التي صدمت الطفلتين والتي عبرتا مراراً وتكراراً عن اشتياقهما لوالدتها التي أمضت فترة سنة كاملة في السجن بعد تأكيد تورطها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" بحسب المحكمة.

و حصل الفيديو على أكثر من مليون و600 ألف مشاهدة في حوالي 12 ساعة وتصدر الترند في العديد من الدول أبرزها المغرب ..