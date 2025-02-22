مستر بيست يحطم 44 رقماً قياسياً في "ألعاب بيست"

ميرنا وليد - بيروت - حصد اليوتيوبر الأميركي مستر بيست إنجازاً بارزاً خلال برنامجه "ألعاب بيست" على أمازون برايم، حيث حطم 44 رقماً قياسياً عالمياً، رغم عدم حصوله على لقب صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس.



تميز البرنامج، الذي بدأ عرضه في 19 كانون الأول 2024 وإنتهى في 13 شباط 2025، بجائزة نقدية قياسية بلغت 5 ملايين دولار، وهي الأكبر في تاريخ برامج الواقع، متجاوزة "Squid Game: The Challenge"، كما حقق أرقاماً قياسية في تكلفة الإنتاج (100 مليون دولار) وأكبر صندوق جوائز (10 ملايين دولار).

حصد البرنامج أكثر من 50 مليون مشاهدة خلال 25 يوماً، لكن بعض المتسابقين زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضد مستر بيست والشركات الراعية.

