هـ ـذا ما يخشاه بيني بلانكو من سيلينا غوميز

ميرنا وليد - بيروت - كشف بيني بلانكو خطيب النجمة العالمية سيلينا غوميز، عن شعوره بالخوف والقلق من أن يفقد حب خطيبته له، على الرغم من أن غوميز تعبر دائما عن حبها ودعمها وارتباطها الكبير به.
وخلال إحدى مقابلة أجراها الثنائي، تحدث بلانكو من أنه يخاف من أن سيلينا قد تغير رأيها فيه وتتركه، إذ قال: "أنا خائف جدًا من أن تستيقظ وتقول، "ماذا؟ لا".
وبدورها طمأنته سيلينا على الفور، ووكشفت أنها متعلقة به، كما وصفته بأنه "رومانسي للغاية".
وأضاف بلانكو أن الثنائي يدعمان بعضهما البعض دائمًا، إذ قال: "لا يوجد غرور بيننا. إنها تدعو لي للفوز، وأنا أدعو من أجلها للفوز".
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