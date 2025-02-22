شكرا لقرائتكم خبر عن دياب صاحب معرض أجهزة منزلية ويُطلق مي عز الدين 3 مرات فى قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم دياب دراما رمضان 2025 من خلال مشاركته في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه، إذ يجسد شخصية سعد صاحب معرض أجهزة كهربائية، ومتزوج من ميار التي تجسد دورها النجمة مي عز الدين، ولكنه يقوم بتطليقها 3 مرات خلال أحداث العمل، وتحاول الابتعاد عنه دون فائدة، وتلجأ ميار بعدها للبحث عن محلل شرعي.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن دياب شارك في موسم دراما الماضي 2024، من خلال قيامه ببطولة مسلسل مليحة، وشاركه بطولته: ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري، وغيرهم من الفنانين.

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