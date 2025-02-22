شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد خالد زكى.. رسب في الثانوية عشان "حبّيب" وميرفت أمين فتاة أحلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان الكبير خالد زكى بعيد ميلاده، اليوم السبت 22 فبراير، والذى استطاع أن يصبح من اهم النجوم على ساحة الفن المصري وذلك بفضل موهبته والكاريزما التي يتسم بها وبراعته في اتقان أدوره في السينما والدراما.



بدأ خالد زكى مشواره بالالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بعد إنهاء الثانوية وحصل على بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج، أما بدايته الفنية كانت عام 1973، عندما شارك في فيلم مدرسة المراهقين مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى وبعد ذلك انطلق في سماء الفن و توالت أعماله الفنية منها فتح عينيك، طباخ الرئيس، وش إجرام، أذكرينى، عايشين للحب، حبيبى أصغر منى".

ومن الأعمال التليفزيونية: "الشهد والدموع، الضباب، بدارة، هوانم جاردن سيتي مشوار امرأة، صاحب السعادة، القيصر، ولاد تسعة، دموع في نهر الحب، أنا شهيرة أنا الخائن، قوت القلوب، الاختيار".

واستطاع خالد زكى أن يكتسب حب واحترام الجمهور خلال مسيرته الفنية حيث تنوعت أدواره، وقدم أدوار رجل الأمن والمخابرات والرئيس ورجل الأعمال، والطبيب ، والشاب والأب، وأدوار الخير والشر ، كان يؤدى كل أدواره بهدوء وسلاسة.

وفى تصريحات للفنان خالد زكى في برنامج "واحد من الناس" المذاع على شاشة الحياة، كشف خلالها عن رسوبه في الثانوية العامة وقصة حبه للفنانة ميرفت أمين وقصة زواجه، قائلاً: "رسبت عامين فى الثانوية العامة لأننى كنت حبّيب، فأتذكر أن أول مرة حبيت فى حياتى كنت فى الصف الرابع الابتدائى، وقد تعرفت على زوجتى وأنا فى آخر سنة فى الثانوية العامة وظللنا سويا ست سنوات حتى تزوجنا، وفى الحقيقة فى بداية العلاقة كنت أعرف عليها أكثر من بنت وذلك لأننى مؤمن بأن لكى تعرف قيمة اللى معاك لابد أن تجرب غيرها".

وتابع الفنان خالد زكى: "أنا صديق لكل الوسط الفنى وزوجتى متفهمة جدا الصدقات، وكذلك المعجبات الذين كانوا يتصلون أحيانا وهى من ترد عليهم فهى متفهمة جدا لطبيعة عملى وأهم شيء هو الثقة، وسبب نجاح زواجنا هو الثقة المتبادلة والتفاهم المتبادل والحب المتبادل فإذا تواجد ذلك أعتقد أن الحياة ستستمر".

وعن قص حبه للفنانة الكبيرة ميرفت أمين قال خالد زكى: "القصة ببساطة أن هذا في مرحلة المراهقة وكنت حينها لا أمثل ومجرد مراهق عادي أذهب لرؤية ميرفت أمين التي كانت نجمة كبيرة وفنانة ملتزمة، فكانت فتاة أحلامى وفتاة أحلام كل الشباب، وكنت أشاهد أغلب أفلامها وأحببتها في هذه الفترة وبطبيعة الحال كان حب من طرف واحد".