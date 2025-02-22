ميرنا وليد - بيروت - نشرت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، مقطع فيديو جديد للحظات عفوية جمعتها بوالدتها.

وظهرت شام في مقطع الفيديو، وهي تستمتع بأوقات عائلية، إذ حاولت الغناء تحت إشراف والدتها، وتعلم منها الأداء.

وبدورها ظهرت أصالة وهي توجه ابنته للغناء بطريقة جيدة وتصحح لها الأخطاء وتتوجه لها بالنصائه لتحسين الأداء الصوتي.

وغنت شام في مقطع الفيديو أغنية "حلوة يا بلدي" للفنانة الراحلة داليدا، وخطفت الأنظار بطريقة أدائها للأغنية، إذ أعرب المتابعون بشكل واسع عن إعجابهم بصوتها وغنائها، كما أثنوا على العلاقة القوية التي تجمع الأم وابنتها.

وأرفقت شام مقطع الفيديو بتعليق عبرت فيه عن مشاعرها تجاه وطنها قائلة: "حلوة يا بلدي سوريا ومصر".

كانت هذه تفاصيل خبر شام الذهبي تتعلم الغناء من أصالة.. وأدائها يخطـ ـف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.