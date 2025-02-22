بعد شائعات انفصالهما.. صورة رومانسية لـ بطلي مسلسل "انت في كل مكان"

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الثنائي التركي الممثل فوركان أنديتش وحبيبته الممثلة إيبوكي بوسات، متابعيهما بصورة رومانسية لهما جديدة بمناسبة عيد الحب، ما أثار جدلا واسعا بعد انتشار شائعات حول انفصالهما.



وتداول الناشطون عبر الانترنت الصورة التي ظهر فيها فوركان وإيبوكي وهما يحتضان بعضهما البعض بطريقة رومانسية، بالتزامن مع عيد الحب.

وأثارت الصورة جدلا واسعا حول ما إذا كان الثنائي يحاولان إخفاء طبيعة علاقتها أو أنهما لا يريدانه تأكيدها أو نفيها، وذلك بعد أن انتشرت شائعات حول ارتباطهما سابقا، إلا أنهما لم يؤكدا الخبر او ينفيانه، لتنتشر بعدها شائعات جديدة تفيد بأنهما انفصلا.