شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا.. الأبطال والقصة وقنوات العرض في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم مصطفي شعبان موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل حكيم باشا ، المقرر عرضه على قناتى الحياة و CBC، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

وقدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

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