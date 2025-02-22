شون ديدي يتهم القضاء بالعنصرية بعد هذه التهمة الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - قدم محامو النجم العالمي شون ديدي طلبًا لرفض تهمة الإبتزاز الفيدرالية، ووصفوها بأنها تهمة عنصرية. إنهم يسعون إلى محو انتهاك القانون الذي يزعم أنه قام بتهريب مرافقين عبر حدود الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب محامو ديدي في الملف: "هذه القضية غير مسبوقة من نواحٍ عديدة، ولكن ربما الأبرز والأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يكن أي شخص أبيض هدفًا لمحاكمة مماثلة عن بعد، ولم تكن هناك محاكمة مماثلة بقانون RICO على الإطلاق ولم تتم محاكمة أي شخص آخر، وبالتأكيد لم تتم محاكمة أي شخص أبيض من قبل بموجب قانون الاتجار بالعبيد البيض لتوظيف مرافقين ذكور من ولاية أخرى."

وتابع الملف: "لقد تم تمييز السيد كومز لأنه رجل أسود قوي، وتتم محاكمته بسبب سلوكه الذي يمر بانتظام دون عقاب، وما كان عنصريًا في بدايته غالبًا ما سكان عنصريًا في عمله".



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