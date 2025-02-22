كريستوفر نولان كان أحد أسباب نجاح فيلم "Man of Steel" الكبرى.. و السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أثناء إنتاج فيلم The Dark Knight Rises، طرح كاتب السيناريو ديفيد جوير على كريستوفر نولان فكرة إعادة سرد قصة سوبرمان بلمسة عصرية، وطرح نولان هذه الفكرة على WB، واعتبرها الاستوديو لـ "Man of Steel".



نولان نفسه لم يرغب في إخراج الفيلم، لذلك اقترح على زاك سنايدر العمل في الفيلم، وانضم إليه كمنتج وكاتب، و قال إنه أعجب بأسلوبه المنمق في فيلمي 300 و Watchman، وبقدرته الفطرية على التعامل مع الأبطال الخارقين كشخصيات حقيقية.

و أشار نولان إلى أن هذا هو النهج الجديد الذي يتطلبه سوبرمان، وفي إشارة إلى زاك سنايدر، قال كريستوفر نولان: "لقد فهم قوة الصور الرمزية، لكنه يفهم أيضًا الأشخاص الذين يقفون وراءها".

كما أشادن ولان بالمخرج لقدرته على تفكيك الأساطير. وقال: "إنها سخرية ولكنها سخرية مثمرة للغاية. أنت تتعامل مع مخرج قام بتفكيك هذه الأسطورة وعليه الآن إعادة بنائها. وهذا تحدي رائع بالنسبة له" .

بالإضافة إلى ذلك، أمضى النجم العالمي هنري كافيل 5 أشهر في التدريب المكثف على تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات وزن الجسم والفنون القتالية المختلطة للتحضير لسوبرمان، ولفترة من الوقت كان يعمل في الواقع 7 ساعات في اليوم، و كان نظام تدريب الأثقال من 2-3 ساعات من الرفع والتي يتم تغييرها باستمرار لاستهداف أجزاء مختلفة من الجسم ولجعل عضلاته تنمو.