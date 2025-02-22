أنابيلا هلال تضج أناق وأنوثة بإطلالتها الحمراء- بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال، متابعيها في أحدث إطلالاتها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بشياطة، فقد كانت ترتدي فستاناً قصير وواسع، باللون الأحمر، بكمين طويلين، مع أزرار باللون الذهبي، بالإضافة إلى حذاء مكشوف ذات كعب عالي في قدميها.
وإعتمدت أنابيلا لشعرها تسريحة تليق بالإطلالة تركت فيها شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت أنابيلا هلال صوراً من دبي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة لفتت الأنظار.
واختارت أنابيلا تنسيقًا شبابيًا عصريًا مميزًا، فقد ارتدت تنورة جينز طويلة، ذات فتحة جانبية ملفتة أظهرت ساقها، ونسقت معها توب سوداء كلاسيكية بلا أكمام.
وأكملت أنابيلا إطلالتها بحذاء بكعب رفيع، إلى جانب نظارة شمسية عصرية.
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