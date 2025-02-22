من دون مكياج.. مي عمر تطل على متابعها أثناء ممارسة الرياضة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مي عمر على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاصن ظهرت فيها أثناء قيامها بالتمارين الرياضية، و كانت ترتدي ملابس رياضية إستعرضة من خلالها رشاقتهان و ظهرت بدون مكياج وربطت شعرها على شكل كعكة.



و في وقت سابق، أطلت مي عمر برفقة زوجها المخرج المصري محمد سامي، في حفل جائزة "القلم الذهبي" في المملكة العربية السعودية.

وشاركت مي عمر الجمهور، صورة عبر حسابها الخاص، وعلقت موجهة رسالة إلى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وقالت: "ليلة استثنائية في حفل جائزة "القلم الذهبي" في الرياض، ليلة مليئة بالإبداع، والمواهب الحقيقية، والإلهام". وأضافت: "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث الراقي الذي يكرّم الكلمة والفن. كل الشكر لهيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الدعم المستمر للمبدعين وصنّاع الإبداع".

