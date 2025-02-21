مادونا تهاجم ترامب بعد وصفه نفسه بـ”الملك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حملت النجمة الأمريكية مادونا بشدّة الخميس على الرئيس دونالد ترامب الذي تعارضه أساسا، بعدما نشر على حسابه عبر شبكته للتواصل الاجتماعي تعليقا جاء فيه “عاش الملك”.

وكتبت مادونا عبر حسابها على منصة “إكس”: “كنت أظن أن الأوروبيين بنوا هذا البلد للتخلّص من سلطة الملك وإقامة عالم جديد يحكمه الشعب”. واضافت “لدينا راهنا رئيس يتحدث عن نفسه بصفته ملكا. إذا كانت مزحة، فأنا لا أضحك”.

وكان ترامب استخدم توقيع “عاش الملك” في منشور له أشاد فيه بجهود حكومته لإلغاء رسوم مرور في نيويورك.

وكان رسم مرور نهاري قدره تسعة دولارات فُرض في مطلع كانون الثاني/يناير على السائقين الذين يدخلون مانهاتن. وأُقرّ هذا الرسم قبيل تنصيب الرئيس الجمهوري الجديد الذي أعرب خلال حملته الانتخابية عن معارضته هذه المبادرة البيئية، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.

وعبّر ترامب عبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشل” عن سعادته بمنشور جاء فيه “لقد مات رسم المرور. أُنقِذَت مانهاتن وكل نيويورك. عاش الملك”.

وما لبث الحساب الرسمي للبيت الأبيض أن أعاد نشر التعليق ولكن بتوقيع “الرئيس دونالد ترامب”، مضيفا إليه صورة تُظهره واضعا تاجا من الماس.

وسبق لمادونا أن أظهرت في مناسبات عدة معارضتها الشديدة لترامب منذ ولايته الأولى، والأبرز في هذا الإطار إلقاؤها كلمة خلال تظاهرة حاشدة لمعارضي الرئيس الجمهوري بعد توليه منصبه في مطلع السنة.