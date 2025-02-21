بالفيديو – جاستن بيبر يثير الجدل مجدداً بمظهره المتعب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي جاستن بيبر جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير، حيث بدت عليه ملامح التعب والهزال بشكل واضح. وانتشر مقطع فيديو يُظهر بيبر وهو يتحدث مع أحد المعجبين خلال حفل افتتاح متجر مستحضرات العناية بالبشرة الخاص بزوجته هايلي بيبر، الذي أُقيم يوم الثلاثاء.

وعبّر عدد كبير من المتابعين عن قلقهم بشأن صحة بيبر، مشيرين إلى أن التحديات الأخيرة التي واجهها قد تكون سببًا في هذا التغيير اللافت في مظهره. وربط البعض تدهور حالته الصحية بالشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصاله المحتمل عن زوجته.

يُذكر أن جاستن بيبر كان قد واجه في السنوات الأخيرة عدة تحديات صحية ونفسية، وهو ما جعل ظهوره الأخير يثير المزيد من التساؤلات حول حالته الحالية.