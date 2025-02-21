“شارع الأعشى”: أضخم إنتاج درامي سعودي في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من تأليف الكاتبة الروائية بدرية البشر، وإخراج أحمد كاتيكسيز، تعرض MBC1 و”شاهد” في رمضان، في الإنتاج السعودي الدرامي الأضخم لرمضان 2025.

يأتي العمل بدعم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي لدعم الإنتاج السينمائي السعودي والعالمي؛ بهدف تشكيل وتعزيز مستقبل الصناعة في المملكة العربية السعودية، وتحفيز وتمكين المواهب السعودية محليًا وعالميًا.

“شارع الأعشى” من بطولة: الهام علي، تركي اليوسف، خالد صقر، ريم الحبيب، عايشه كاي، براء العالم، لمى عبد الوهاب، آلاء سالم، أميرة الشريف، مها غزال، طرفة الشريف، بدر محسن، عهود السامر، ساره الجابر، محمد شامان، أغادير السعيد، عبد الرحيم الشربجي، عبد الرحمن نافع، بندر الخضير، عزيز بحيص، وآخرين.

تدور أحداث العمل خلال حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في شارع الأعشى وما له من غنى اجتماعي وثقافي وحضور وجداني في ذاكرة كل من عاش تلك الحقبة.

إلهام علي

تلعب الهام علي دور “وضحة” وهي امرأة بدوية جاءت من البرّ لتعيش بين الحضر في شارع الأعشى. توضح الهام علي أنها تقدم هذا النمط من الشخصيات للمرة الأولى. وتضيف: “أحسست أنني في خضم تحدٍ جديد هو الشخصية البدوية، والأبرز هو اللهجة البدوية التي لم أكن اتقنها، لذا فقد اعتمدت على اخصائيين في هذه اللكنة وقمت بالتدرب عليها لأداء الدور.” وتستطرد: “وضحة هي امرأة قادمة من البرّ أو البادية، لذا فهي قوية وشجاعة وجريئة في الحق وفي إيصال وجهة نظرها. هي أم عانت بسبب اختفاء زوجها المفاجئ، مما اضطرها للقدوم إلى نجد والعمل في التجارة لإعالة أبنائها وأسرتها فهي أم لولدين وبنتين. نجدها تتصادم أحياناً مع أهل المنطقة لكونها قادمة من بيئة مختلفة مما يبرز الاختلافات في بعض القضايا بين الحضر والبدو. بالنسبة لها فإن التربية تأتي قبل المشاعر، لذا قد نجدها قاسية في بعض الأحيان على.” وحول علاقتها بأولادها، توضح الهام علي: “تحاول وضحة أن تمنح السلطة للأولاد الذكور على حساب الإناث، وذلك فيما يختص بالعمل والعلاقات، فيما تربي بناتها ليكنّ أمهات وربات منزل. ولكن من حيث الحب والعطاء فـ وضحة تمنح حبها لجميع أولادها وبناتها بالتساوي”. وتختم الهام علي: “تبدأ معركة وضحة في الدفاع عن أولادها فهي تريد لهم أن يكونوا في أفضل حال، ونراها تسعى لتحقيق أمنياتها من خلالهم، ولكن لكل ولد وبنت من أولادها وبناتها حكاية سنتعرف عليها خلال المسلسل، وسنلاحظ دور وضحة الكبير في التأثير على الخطوط الدرامية من خلال علاقتها القوية بأبنائها وبناتها”.

تركي اليوسف

يوضح تركي اليوسف أن لـ شارع الأعشى ذكريات جميلة في ذاكرة جيل السبعينات والثمانينات وكل من عاصر تلك الحقبة، فضلاً عن حضوره الثقافي والاجتماعي في تلك الفترة، فالشارع سُمي على اسم الشاعر الكبير ميمون بن قيس الأعشى، وهو من شعراء المعلقات، مما يعكس الدور الثقافي الذي لعبه الشارع. ويضيف تركي اليوسف: “من الناحية الإنتاجية جُهّز لهذا العمل بشكل كبير فنياً وتقنياً، ليعكس النواحي التراثية والتاريخية للملكة على أكمل وجه. وحول الدور الذي يلعبه في العمل، يقول تركي اليوسف: “أقدم دور أبو فهد وهي شخصية مستمدة من مجتمعنا وهي حاضرة في ذاكرتي من أيام الطفولة والشباب. يعتقد أبو فهد أن متعة الحياة هي الزواج، لذا فهو رجل مزواج. ولأنه في أواخر الخمسينات من العمر، نجد هناك تفاوت كبير في الفكر بينه وبين زوجاته اللواتي قد يكن في عمر بناته أحياناً، مما يخلق مفارقات تنعكس في بعض الأحيان في مشاهد خفيفة الدم.” ويختم تركي اليوسف: “من الصعب أن تصف شخصية أبو فهد بالإيجابية أو السلبية، فهو خلطة درامية تعكس حالة مأخوذة من الواقع المجتمعي في تلك الحقبة”.

خالد صقر

يوضح خالد صقر أن شارع الأعشى هو أحد أضخم الانتاجات الدرامية لهذا العام ويضيف: “هناك مجهود وإنفاق انتاجي كبير وأبنية تم إنشاؤها بالكامل لأجل هذا المشروع، فضلاً عن التحضير الكبير له من النواحي التاريخية والبيئية ليقدم فترة السبعينات كما هي بأدق تفاصيلها.” وحول دوره في العمل يقول خالد صقر: “أقدم شخصية أبو ابراهيم، وهو الوالد القريب من شخصية الأب المثالي الذي تتمنى كل عائلة أن تحظى بمثله. لديه قواعده الخاصة التي لا تتعدى قواعد المجتمع ولكنه يملك الجرأة ليكون سباقاً في كل شيء، فعلى سبيل المثال هو من أوائل الأشخاص الذين أحضروا التلفزيون الملون والهاتف إلى المنزل، وهو محب للفن المصري والأفلام والأغاني، ويدفع بناته باتجاه الدراسة والتعلم وينصحهن دائماً بمواصلة التحصيل العلمي لأن الدراسة والشهادة الجامعية هي الحصانة للمرأة من العوز. لذا يمكن اعتبار أبو ابراهيم سابقاً لعصره من حيث الانفتاح، وقد أرسل ابنه ابراهيم للدراسة ومتابعة تعليمه في مصر.” ويستطرد خالد صقر: “أبو ابراهيم واثق من نفسه ومن قراراته ولا يهمه إرضاء الناس ما دام مقتنعاً أن ما يقوم به هو الصواب، وبأنه لا يتسبب بالأذية للأخرين، علاوةً على ذلك فهو رجل حنون وعطوف على أفراد عائلته، ولديه خفة دم وحضور استثنائي.” ويختم خالد صقر: “يعتمد أبو ابراهيم على زوجته ام ابراهيم في إدارة الشؤون الداخلية للمنزل، فعلى الرغم من كونه حنونا ًومعطاءً غير أنه عصبي المزاج عندما يتعلق الأمر بسلامة عائلته وبناته وأبنائه، لذا تحاول أم ابراهيم دائما ًالسيطرة على الأمور الداخلية بمعزل عن تدخل زوجها، إلى أن يحدث موقف ما يضطره للتدخل شخصياً لنرى انقلاباً في مزاجه وتصرفاته، وسأترك ذلك مفاجأة للجمهور”.

لمى عبد الوهاب

توضح لمى عبد الوهاب، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي كمؤثرة باسم لمى الكيلاني، أن شارع الأعشى هو تجربتها الثانية في التمثيل، حيث تلعب دور شخصية عزيزة، وهي فتاة في عمر 16 عاماً.

تروي عزيزة قصة شارع الأعشى، فهي الراوية للأحداث الماضية من المستقبل. وتضيف: “عملتُ إلى جانب مدرب في التمثيل لإظهار شخصية عزيزة كما ينبغي، فهي فتاة مراهقة وحالمة، تعيش في عائلة مترابطة ومتفاهمه ومنفتحة، لديهم تلفزيون في المنزل لذا فهي مطلعة على السينما والدراما المصرية والفنون، ولديها الكثير من الطاقة والخيال، فضلاً عما يمكن اعتباره “هوساً” بالدارما والأفلام المصرية، لذا فهي تطلق على نفسها اسم عزيزة حسني – نسبةً للممثلة سعاد حسني. لديها خيال واسع وتحب أن تعيش في حياتها سيناريوهات شبيهة بسيناريوهات السينما والمسلسلات، لذا نجدها تتأثر بكل الشخصيات المحيطة بها وتعيش ألمهم ومعاناتهم وتخطط لهم حياتهم وترسم لهم سيناريوهات قصص الحب التي يعيشونها لتكون أشبه بحياة الشخصيات التي تتابعها على التلفزيون. ومن ناحية أخرى تعيش عزيزة تجارب عديدة، ولكل تجربة واقع مختلف يواكب تطور شخصية عزيزة مع تقدمها في العمر. علاقة عزيزة بوالدها (خالد صقر) مميزة فهو أكثر من ينصفها، وعلاقتها بوالدتها (عايشه كاي) مستقرة ومتوازنة رغم أن والدتها دائمة التذمر من تصرفاتها العفوية وغير المسؤولة. عواطف هي أخت عزيزة الكبيرة، لذا يمكن اعتبار حياة عزيزة معتمدة على ما تعلمته من تجارب أختها عواطف. من جانب آخر لعائلة وضحة تأثير كبير في حياة عزيزة، وكذلك شخصيات أخرى في شارع الأعشى كشخصية أم جدعان وأم جزاع وأم سعد”.

تُعرض الدراما الإجتماعية “شارع الأعشى” على MBC1 وشاهد في رمضان.