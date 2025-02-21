تعرفوا على مسلسلات قدمها عابد فهد من إخراجه

ما بين التمثيل والإخراج كانت البداية الفنية لـ عابد فهد

عابد فهد وتجربة الإخراج التلفزيوني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 07:19 مساءً - يعد الفنان السوريواحدًا من أبرز الفنانين في سوريا والوطن العربي بشكل عام، حيث قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الفنية وبشكل خاصوالتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور العربي.واحتفالًا بيوم ميلاد الفنان عابد فهد والذي يوافق اليوم 21 فبراير، نستعرض لكم بداياته الفنية وخوضه لتجربة الإخراج بعدد من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت نجاحًا كبيرًا.بدأ الفنان عابد فهد مسيرته الفنية بالنصف الثاني من الثمانينيات من خلال مسلسل "مرايا" والذي جاء من تأليف ياسر العظمة ومن إخراج هشام شربتجي، وقد شارك عابد فهد بالمسلسل كممثل وأيضًا مساعد مخرج، وفي عام 1988 شارك أيضًا بمسلسل "مرايا 88" بالتمثيل ومساعد مخرج.مع بداية التسعينيات انطلق الفنان عابد فهد بمسيرته الفنية في التمثيل حيث شارك ببطولة عدد من المسلسلات والتي لاقت نجاحًا لدى الجمهور، ومن أبرزها "الجدران الباردة، جليلة، الخطوات الصعبة، صعود المطر، أيام الغضب، الزير سالم" والعديد من المسلسلات والتي جعلته واحدًا من نجوم الدراما السورية والعربية.وعلى الرغم من نجاح الفنان عابد فهد بمجال التمثيل، إلا أنه لم يتخل عن الإخراج وبشكل خاص في الدراما التلفزيونية، حيث قدم تجربته الإخراجية الأولى عام 2001 والتي جاءت من خلال مسلسل "أبيض أبيض" والذي شارك في بطولته عبد المجيد مجذوب، سمر سامي، فرح بسيسو والعديد من الفنانين.وفي عام 2002 يُقدم تجربته الثانية بالإخراج في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "أبيض رمادي أسود" والذي كتب فكرته وأعده، وشارك ببطولة المسلسل مصطفى الخاني، سمر سامي، أمل عرفة.يُذكر أن الفنان عابد فهد سيُشارك بموسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" والذي سيشارك ببطولته أمام كل من دانييلا رحمة، معتصم النهار، ويأتي من إخراج إيلي السمعان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»