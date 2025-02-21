أجواء الرومانسية تسيطر عليه.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل قلبي ومفتاحه 

البوستر الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه"

مسلسل "قلبي ومفتاحه"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 07:19 مساءً - شارك المخرج تامر محسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ البوستر الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه"، والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.نشر المخرج تامر محسن عبر حسابه على "فيسبوك"، البوستر الرسمي لمسلسل "قلبي ومفتاحه"، والذي ظهر من خلاله بطلا العمل النجمةوالنجموهما ممسكان بيد بعضهما في حالة إنسجام ورومانسية .وقد انهالت تعليقات الجمهور على البوستر التي أشادت بأعمال المخرج تامر محسن؛ متمنين النجاح للعمل ومتوقعين له مسلسلاً مشوقاً وممتعاً.أطلعوا على عبير صبري ومي عز الدين تلجآن للمحلل الشرعي في رمضان 2025يتقابل الثنائيللمرة الأولى في مسلسل يحمل اسم "قلبي ومفتاحه"، والمأخوذ اسمه من أغنية الفنان الكبير فريد الأطرش "قلبي ومفتاحه"، والتي تم غناؤها في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" إنتاج عام 1962، والأغنية من تأليف فتحي قورة وألحان فريد الأطرش.وتظهر، في دَور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوُّراً كبيراً على مدار الأحداث.وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عز الدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ لتُفاجئ "عزت" بطلبها الزواج منه. فهل تُكلل علاقتهما بالزواج أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة. ومن بطولة:، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.وتعودإلى دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن منافسات العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو" الذي قدمته بمشاركة الفنان أمير كرارة والفنان فتحي عبد الوهاب، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».