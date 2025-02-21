ماذا قال باسل الزارو عن دوره في مسلسل الشرنقة؟

باسل الزارو عن دوره في "الشرنقة": دور لذيذ

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مسلسل "الشرنقة"

View this post on Instagram A post shared by Aroma Studios - تامر مرتضى (@aromaproductions)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 07:19 مساءً - روّج الفنانلدوره في مسلسل "الشرنقة" والذي يشارك فيه مع النجم أحمد داود؛ والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.شارك الفنانجمهوره ومتابعيه من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة له من كواليس مسلسله الرمضاني المقبل 2025 "الشرنقة"، وعلق على الصورة قائلًا : "استنوني في رمضان ٢٠٢٥ في مسلسل الشرنقة بدور علي الكيال".وأكمل الزارو : "دور صغير بس لذيذ، حاجة جديدة عليّ ومتحمس أوي أشوف رد فعلكم عليها .. إن شاء الله يعجبكم ويضيف لحظات حلوة لرمضانكم .. مبسوط إني هكون معاكم في الموسم ده، واستنوا مفاجآت تانية قريب".مسلسل "الشرنقة" ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق؛ وعلمت "الخليج 365" أن أحمد داود، سيظهر خلال أحداث مسلسل "الشرنقة"، في دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.يُشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ومن المُقرر عرضه عبر منصة "واتش إت" خلال النصف الأول من شهر رمضان، فيما سيُعرض عبر إحدى القنوات الفضائية خلال النصف الثاني من الشهر الكريم.يمكنكم متابعة بطريقة طريفة.. أحمد داود يشيد بموهبة منة شلبي في الغناء

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