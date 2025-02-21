عرض عالمي أول ناجح لفيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين بمهرجان برلين

مخرج فيلم يونان يشيد بطاقم عمل الفيلم

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فيلم يونان

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إشادات عربية وعالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 07:19 مساءً - شهد فيلم "يونان" للمخرج أمير فخر الدين عرضاً عالمياً أولاً ناجحاً بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الخامسة والسابعين، حيث استقبله الجمهور بحفاوة وتصفيق حار امتد لسبع دقائق، وذلك بحضور المخرج وطاقم العمل وأبطال الفيلم والمنتجين، وسفير قطر بألمانيا الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، ورؤساء المؤسسات الدولية التي دعمت الفيلم، بجانب كل من علاء كركوتي وماهر دياب المنتجين التنفيذيين للفيلم."يونان" هو الفيلم العربي الوحيد الذي بالمسابقة الرسمية، وقبل عرض الفيلم بساعات قليلة عُقد مؤتمر صحفي حضره المخرج أمير فخر الدين وأبطال الفيلم، حيث أعرب المخرج عن امتنانه لطاقم العمل والممثلين، وكذلك المهرجان، موجهًا تحية خاصة للملحنة الشهيرة سعاد بشناق لعملها على موسيقى الفيلم، كما تطرق إلى الثلاثية التي ينتمي لها الفيلم والتي تحمل عنوان "وطن"، وتحدث الممثل جورج خباز بطل الفيلم عن شخصيته وما يعنيه الوطن إليه.وتدور أحداث الفيلم على جزيرة نائية، حيث يبحث منير () عن العزلة للتأمل في خطوته الأخيرة، فيجد العزاء في الوجود الهادئ لفاليسكا (هانا شيغولا) التي أشعلت شفقتها إرادته المتلاشية للعيش.الفيلم يضم طاقم عمل ونجوم كبار من أنحاء العالم، من تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخر الدين، ويضم فريق التمثيل الممثل والمخرج والمنتج اللبناني الشهير جورج خباز مع الممثلة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا، ينضم إليهما كل من الممثل الفلسطيني علي سليمان والنجمة الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، والممثل الألماني توم بلاشيا. وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا بالمشاركة مع فرنسا وإيطاليا وفلسطين والأردن.يمكنكم متابعة القائمة الكاملة لأفلام المسابقات الرسمية لـ مهرجان برلين السينمائي الدوليفي الصحف الغربية، جاءت الإشادات النقدية من مختلف النقاد حول العالم في مختلف المواقع السينمائية الشهيرة. أشاد جاي دي فايسبيرج من موقع Deadline بالتصوير السينمائي والموسيقى التصويرية للفيلم "تم تصوير الفيلم بأسلوب مؤثر مثير للعاطفة"، وأضاف أن الفيلم "بطاقة تعريف مثالية لمدير التصوير رونالد بلانتي، حيث أن التصوير السينمائي الخاص به، إلى جانب موسيقى سعاد بشناق، هما العناصر التي تنقل بشكل أكثر فعالية حالة الاغتراب الحزينة التي يعيشها بطل الفيلم" .في حين أشاد لي مارشال من سكرين ديلي بأمير فخر الدين على "سرده السينمائي الذي يتخذ طابعٍاً تشكيلياً"، كما أثنى على موقع تصوير الفيلم، قائلًا "تم تصويره في منطقة بوليا الإيطالية، لكنه مصمم بوضوح لاستحضار صورة ريف فلسطين القديم. إنها حكاية رمزية توحي بالكثير دون أن تكون حادة في طرحها". وفي فارايتي وصف جادي لودج تجربة مشاهدته "كعمل هادئ ومتأنٍ يستكشف التواصل الإنساني عبر الثقافات، يقدم الفيلم تجربة مشاهدة مُرضية وتترك أثرًا بلا شك" .وفي الصحف العربية كتب عنه الناقد اللبناني المعروف هوفيك حبشيان لمجلة Independent عربية "الفيلم شاعري إلى أبعد حد، مشبع بحركات كاميرا بطيئة وتصوير بديع للطبيعة عندما تنتفض، حتى لتصبح هي بطلة الفيلم الأبرز ".أطلعوا على باسم ياخور يكشف حصرياً لـ "الخليج 365" سبب اعتذاره عن فيلم "يونان" العالميلمشاهدة أجمل صور المشاهير زورواوللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زورواويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر»