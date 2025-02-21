ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز حماس متابعيها لاحدث الأعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل "المداح أسطورة العودة" الذي سيعرض في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث قامت بنشر البوستر الرسمي لشخصيتها، كاشفةً عن ملامحها.
و في وقت سابق، إحتفلت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز، بعيد الحب بطريقة مختلفة هذا العام، ناشرة الصورة الأولى لإبنتها الوحيدة جودي.
وظهت دنيا بصورة باللونين الأبيض والأسود، وكانت ترتدت فستاناً باللون الأسود، وهي تحمل إبنتها التي ترتدي ملابس باللون الأحمر، إلا أن دنيا أخفت وجه إبنتها وملامحها بيديها.
وعلقت دنيا عبد العزيز على المنشور، قائلة: "كل عيد حب وانتم بخير"، واصفة إبنتها بأنها "حبي الحقيقي".
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبد العزيز تكشف عن ملامح شخصيتها في مسلسلها الرمضاني "المداح أسطورة العودة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.