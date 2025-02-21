بالفيديو- موقف طريف يحصل بين شريف منير و إبنته فريدة.. إليكم ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري شريف منير لموقث لطيف و مضحك مع إبنته فريدة منير، حيث قام بمشاركة متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، أظهر من خلاله ما كانت إبنته تحاول إقناقه بالقيام به.



و كانت فريدة تحاول إقناع والدها بوضع ماسك او قناع للإهتمام بالبشرة، إلا أن شريف لم يقبل في البداية، ليقوم في موقف طريف بوضعه معلقاً بالقول: "مش هعمل ماسك".

و في وقت سابق، تحدث الممثل المصري شريف منير، عن تأسيس فرقته الموسيقية "نوستالجيا" بدافع الحنين إلى الماضي، وأشاد بدور الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس والفنان صلاح جاهين في تشكيل شخصيته الفنية، كما إستذكر دعم الموسيقار عمار الشريعي والفنان أحمد الحجار لمسيرته.

كشف شريف عن تحضيره لمسرحية جديدة بعنوان "المليونيرات" مع الفنان مدحت صالح، وأعاد توزيع تتر مسلسل "ليالي الحلمية" لتقديمه بأسلوب مختلف مع فرقته، كما أشار إلى إعادة تقديم أغنية "نمبر 5" تكريماً للممثل المصري الراحل علاء ولي الدين.