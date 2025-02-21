برسالة تقدير.. ليلى علوي تنعى المخرج سليمان سيسيه بعد رحيله عن عالمنا

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية ليلى علوي المخرج المالي سليمان سيسيه، و ذلك بعد رحيله اليوم عن عالمنا، و علقت علوي على منشورها برسالة تقدير لـ سيسيه، بالإضافة إلى نبذة عن حياته و أعماله قائلةً: "

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ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المخرج المالي القدير سليمان سيسيه، الذي يُعتبر أحد أعمدة السينما الأفريقية.

لقد فقدت السينما قامةً شامخةً، وأفريقيا فنانًا مبدعًا، ورائدًا من روادها.

كان لسيسيه إسهامات جليلة في عالم السينما، حيث أثرى المكتبة السينمائية الأفريقية بأعمالٍ خالدةٍ، كما كان له دورٌ كبيرٌ في تطوير السينما في مالي، وتصديرها إلى العالمية.

وقد سبق لي أن التقيت بالمخرج الراحل في لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابعة، حيث لمست فيه شغفه بالسينما، وحرصه على دعم المواهب الشابة.

كما تم تكريم سيسيه في مهرجان كان السينمائي المرموق بجائزة Carrosse d'Or، وهي جائزة تُمنح للمخرجين الذين تركوا بصمةً لا تُنسى في تاريخ السينما، وذلك تقديرًا لجرأتهم، ومعاييرهم الصارمة، وعنادهم في الإخراج.

ومن أبرز إنجازات سيسيه حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 1987 عن فيلمه "Yeelen"، الذي يُعتبر من أهم الأفلام في تاريخ السينما الأفريقية.

كما حصل على العديد من الجوائز الأخرى، منها جائزة التحكيم من مهرجان كان، وجائزة "حصان ينينغا" من المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو عن فيلميه "بارا" (1978) و"فاينيي" (1982).

رحم الله المخرج سليمان سيسيه، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".



