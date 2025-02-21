ميرنا وليد - بيروت - أطل المخرج المصري محمد سامي على متابعيه من خلال صورة شاركها عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من كواليس تصوير مسلسله في رمضان "سيد الناس" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، إلى جانب الممثل المصري عمرو سعد، وعلق قائلاً: "أنا و الجارحي أبو العباس (سيد الناس)"، ليتفاعل معه المتابعون من خلال التعليقات معبرين عن حماسهم لمشاهدة العمل.
و في وقت سابق، احتفلت الممثلة المصرية مي عمر، بمناسبة عيد الحب، بطريقة رومانسية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.
وشاركت مي متابعيها مقطع فيديو جمعت فيه لقطات رومانسية لها مع زوجها المخرج المصري محمد سامي، وذلك بمناسبة عيد الحب.
وأرفقت مي فيديو بتعليق كتبت فيه: "عيد حب سعيد يا حبيبي، لك دائما"
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سامي يشكل حماس متابعيه من كواليس "سيد الناس" إلى جانب عمرو سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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