شكرا لقرائتكم خبر عن ON تروج لمسلسل شباب امرأة ببوستر لغادة عبد الرازق والعرض رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة ON لمسلسل شباب امرأة بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه على شاشتها خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث نشرت بوستر تتصدره النجمة غادة عبد الرازق، معلقة عليها: "انتظروا النجمة غادة عبدالرازق، في مسلسل شباب امرأة على شاشة ON في رمضان 2025".

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة دور شفاعات التي جسدتها تحيه كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.