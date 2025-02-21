تامر عاشور في حفل استثنائي ختامي لموسم الرياض على مسرح أبوبكر سالم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 05:50 مساءً - ضمن حفلات موسم الرياض، أقيم حفل غنائي ضخم أحياه الفنان تامر عاشور على مسرح أبوبكر سالم، بتنظيم من شركة بنش مارك، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل استثنائي، وهو يعَد آخر حفل لموسم الرياض على مسرح أبوبكر سالم.

بداية الحفل

بدأ تامر عاشور الحفل بأغنيته الشهيرة “حكايات" وسط هتافات الجماهير الذين استقبلوه بحفاوة؛ ليقدّم بعد ذلك مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة؛ خاصة من ألبومه الأخير الذي يحقق نجاحاً كبيراً؛ حيث يتصدّر قوائم الأغاني للأسبوع الرابع على التوالي.

الأغاني التي غناها بالحفل

وقدم تامر عاشور في حفله مجموعة من الأغاني هي: "الرك على النية"، و"تملي"، و"حد بيحب"، و"نجي نتراهن"، و"تسلم"، و"ياليتك فاهمني"، ومدلي منوع"، و"أنا مكرهتوش"، و"تحلا الدنيا"، و"قولو سماح"، و"حبيبي القديم"، و"قصر بعيد"، و"فاكر بياعه"، و"أهلاً"، و"بيت كبير"، و"ياه"، و"هتوحشنا"، و"من يصدقك"، و"في بالي"، و"كان موضوع". و"حيجيلي موجوع"، والتي غناها مرتين على المسرح.

تفاعل جماهيري

وشهد الحفل أجواءً مميزة وتفاعلاً جماهيرياً مع أداء تامر عاشور لأغانيه الرومانسية، التي رددها الجمهور بصوت واحد، مع تفاعُل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تصدّر اسمه الترند احتفاءً بالأداء المبهر والأجواء الحماسية التي صنعها في ليلة لا تُنسى.

كلمة خلال المؤتمر لـ تامر عاشور

وبعد انتهاء الحفل صرّح الفنان تامر عاشور بكلمة خاصة، تحدث فيها عن ألبومه الجديد "ياه" وعن تفاعُل الجمهور مع الأغاني، وكذلك أثنى على الجمهور السعودي الذوّاق للأغاني، وشكر اهتمام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالفنانين وتبنّي خطواتهم، وكذلك الترتيبات الدقيقة للحفل.

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