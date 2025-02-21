أرقام جديدة يحققها الشامي باغنيته "دكتور"

ميرنا وليد - بيروت - تستمر أغنية الفنان السوري الشامي الجديدة "دكتور"، بتحقيق نجاح كبير، على يوتيوب في لبنان، وقد تخطّت الأغنية الـ 58 مليون ونصف المليون مشاهدة، بعد شهر واحد على طرحها، متجهةً إلى كسح حاجز الـ60 مليون.



وقدم الشامي في كليب الأغنية "رقصة الألم"، وهي رقصة تمثيلية تجسد مشاعر الألم والمعاناة، ولاقى إشادة واسعة من قبل متابعيه، على آدائه في الرقص.

أغنية "دكتور" من كلمات الشامي وألحانه، وتوزيع الموسيقي فؤاد جنيد، بينما أخرج الكليب حسّان رحايل.

الجدير ذكره أن الشامي كان قد شوّق متابعيه لأغنيته الجديدة قبل ساعات من إطلاقها، وكتب: "لا تحسبوا الرقص طربًا، فالطير يرقص مذبوحًا من الألم".