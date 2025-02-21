شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي عن دوره في وتقابل حبيب: فارس مختلف تماما عن عائلة أبو العزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة dmc، الفنان كريم فهمي، أحد أبطال مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز والمقرر عرضه على dmc خلال موسم دراما رمضان 2025.

وقال كريم فهمي خلال لقاءه بالبرنامج إنه يقدم شخصية فارس وهو مختلف عن عائلة "أبو العزم" المكونة من صلاح عبد الله، وأنوشكا وخالد سليم، ومحمود ياسين "جونيور" بالمسلسل بشكل كبير.

تقوم فكرة البرنامج على تقديم "شنطة رمضان" إلى الضيوف ويكون بها بعض الرموز التي تعبر عن أحداث مهمة في المسلسل، مثل "ورقة بنقطة سوداء" وهي تمثل نقطة التحول في المسلسل، معلقًا عليها بالقول: إن هناك نقاط تحول حدثت له في حياته الشخصية مثل انفصال والده ووالدته ودخوله كلية طب أسنان.

كما وجد فهمي في شنطة رمضان "ملابس عليها آثار قبلة"، وكذلك "كلابش" وأيضًا "قلب مقسوم جزئين"، وصورة تمثل "العشق الممنوع"، معلقًا عليها بمزاح: "أنتوا جايين تبوظوا المسلسل"، متابعًا: "أنا شخص مش عقلاني وبحس جدًا وممكن أعمل مصايب".

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، سلمى غريب، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجى.

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