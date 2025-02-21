شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحيى حفلاً غنائياً في العراق الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نوال الزغبى، اليوم الجمعة، حفلاً غنائياً في أربيل بدولة العراق، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وانتهت نوال الزغبى، مؤخراً من تسجيل 5 أغنيات ضمن ألبومها الجديد وما زالت في مرحلة اختيار الأغانى المتبقية، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وتتعاون نوال الزغبى فيها مع عدد من الكبار الملحنين والشعراء من بينهم الملحن عزيز الشافعى، ويضم الألبوم عددًا من لهجات اللبنانية والمصرية.

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي طرحت أغنية بعنوان "من باريس" عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وكانت قد صورتها الزغبي على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني نضال بكاسيني.

وطرحت أيضًا أغنية "فخامة معاليك"، حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.