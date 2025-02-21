شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر النحراوي تتألق في حلقة "سر المقام" من مسلسل ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

في حلقة مميزة من مسلسل "ساعته وتاريخه" بعنوان سر المقام، تألقت الفنانة هاجر النحراوي في شخصيتين الأولى فلاحة تتوجه لدجال من أجل حل مشكلتها في موضوع الإنجاب، لكن الشخصية تتحول ويحدث بها نقلة جذرية " Plot twist" مع نهاية الحلقة لنكتشف أنها ضابط متخفى يقبض على هذا الدجال القاتل ورفاقه المشاركين في الجريمة، وقدمت هذه النقلة الجذرية كما يجب أن تكون من حيث التحول في الأداء ونظرات العينين وكل التغيرات التي حدثت في وجهها أما الكاميرا بشكل منضبط دون أي انفعال مبالغ فيه.

هاجر النحرواي ممثلة تمتلك أدواتها، وجسدت شخصية الفلاحة المغلوبة علي أمرها المنكسرة التي تلجأ لدجال من أجل حل مشكلتها في الإنجاب ببراعة شديدة وعبرت بملامح وجهها ونظرات عينيها عن تلك المعاناة لكل سيدة تعاني من عدم الانجاب، ولم يتوقع المشاهد أنها ستحدث نقلة في الشخصية ونكتشف أنها ضابط جاء ليكشف ألاعيب وجرائم هذا الدجال.



هاجر النحراوي

هاجر من الممثلات اللاتي تخرجن من مشروع " كاستينج "، وهي ممثلة مسرح قديرة عرفتها وشاهدتها في عدة عروض مسرحية كانت تملك فيها الحضور والكاريزما، والثقافة والحرفية في التمثيل وأتوقع لها في الفترة القادمة أن تكون من ضمن الممثلات البارعات وهي تمتلك صفات النجومية بما يحمله وجهها من تقاطيع وتعابير منضبطة بلا أي مبالغة.

حلقة " سر المقام"، تناقش قضية قتل انتقلت بعد ذلك للدجل والشعوذة، لتسلط الحلقة الضوء على ضرورة الحذر من مدعين الدجل والشعوذة، وشارك في بطولتها الفنان على صبحي والفنان القدير باتع خليل، وبمشاركة نجوم كاستينج، موريس مودي ومحمد عطية، والحلقة تأليف محمود عزت وإخراج أحمد صبحي.



هاجر النحراوي في لحظة التحول

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025، ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.



هاجر النحراوي في مسلسل ساعته وتاريخه