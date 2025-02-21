وفاة المخرج المالي سليمان سيسيه .. ترك بصمةً لا تُنسى في تاريخ السينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 فبراير 2025 04:19 مساءً - تم الإعلان عن وفاة المخرج المالي سليمان سيسيه والذي يعد أحد رواد السينما الأفريقية عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، ويعد أول مخرج أفريقي تم تكريمه في مهرجان كان السينمائي بجائزة Carrosse d'Or وهي الجائزة التي تُمنح للمخرجين الذين تركوا بصمةً لا تُنسى في تاريخ السينما. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يُنعي المخرج الراحل وحرصت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على نعي المُخرج الراحل سليمان سيسيه، وذلك من خلال بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للمهرجان بـ"فيسبوك".

وجاء ببيان النعي: "ببالغ الحزن، ينعى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المخرج المالي الكبير سليمان سيسيه، أحد رواد السينما الأفريقية، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإبداع، شارك سيسيه في مهرجاننا كمكرم وعضو لجنة تحكيم، وترك بصمة خالدة بأعماله، مثل “الضوء” الذي حصد جوائز عالمية. برحيله، تفقد السينما الأفريقية أحد أعمدتها، لكن إرثه سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة".

ليلى علوي تُنعى المخرج سليمان سيسيه: "له دورٌ كبيرٌ في تطوير السينما"

كما حرصت النجمة ليلى علوي على نعي المُخرج المالي الراحل سليمان سيسيه، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بـ"فيسبوك" قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المخرج المالي القدير سليمان سيسيه، الذي يُعتبر أحد أعمدة السينما الأفريقية لقد فقدت السينما قامةً شامخةً، وأفريقيا فنانًا مبدعًا، ورائدًا من روادها".

وأضافت: "كان لسيسيه إسهامات جليلة في عالم السينما، حيث أثرى المكتبة السينمائية الأفريقية بأعمالٍ خالدةٍ، كما كان له دورٌ كبيرٌ في تطوير السينما في مالي، وتصديرها إلى العالمية، وقد سبق لي أن التقيت بالمخرج الراحل في لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابعة، حيث لمست فيه شغفه بالسينما، وحرصه على دعم المواهب الشابة".



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