كاريس بشار عضو لجنة تحكيم أفلام وأغاني تمكين الشباب

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة السورية كاريس بشار العشاء الخيري لمينتور العربية، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "تشرفت بحضور العشاء الخيري لمينتور العربية كعضو لجنة تحكيم أفلام وأغاني تمكين الشباب تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وبحضور جلالة الملكة سيلفيا ملكة السويد رئيسة مينتور العالمية والذي استضافه سمو الأمير الملكي تركي بن طلال بن عبد العزيز رئيس منتور العربية كل الحب".



وكانت شاركت كاريس بشار، متابعيها عبر صفحتها مقطع فيديو لها، وأطلت فيه بالإطلالة التي اختارتها خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مؤخراً في الرياض، في المملكة العربية السعودية، مستذكرة بذلك كواليس الحفل.

