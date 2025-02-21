مرتضى فتيتي يطرح "يا من هواه"..وهذا ما يميزها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان التونسي مرتضى فتيتي أغنيته الجديدة "يا من هواه" من كلماته وألحانه، وتوزيع فرات بوقديدة، وقد لاقت استحسان الجمهور، خاصة لما تحمله من إحساس وأداء متميز يُبرز قدرات مرتضى الصوتية على التنقل في اللهجات والانماط الموسيقية المختلفة، اذ تجمع الأغنية بين جمال اللغة العربية الفصحى ودفء اللهجة التونسية.



يتابع مرتضى بـ "يا من هواه"، مسيرته الفنية بخطوات واثقة، بعد اصداره اغنيته الاخيرة بعنوان "ما تبكيش" وقبلها الديو الغنائي الشهير الذي كان جمعه بالفنان ناصيف زيتون بعنوان "يا سيدي انسى" والذي تخطى الـ٨٠ مليون مشاهدة عبر يوتيوب.