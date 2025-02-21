القطريب يبدع ويطلق عنكبوت

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني القطريب أغنية جديدة بعنوان عنكبوت، والتي تمثل انطلاقة جديدة ومميزة له بعد فترة تحضيرات مكثفة.



وأكدت الأغنية مرة أخرى براعته الفنية وقدرته على تقديم محتوى موسيقي استثنائي.

القطريب كان يعرف سابقاً بأ جاد القطريب وهو فنان شامل (مغني، كاتب، ملحن، موزّع وممثل مسرحي)، ينتمي إلى عائلة موسيقية عريقة، فهو ابن شقيق الفنانة اللبنانية الراحلة سلوى القطريب. نشأ في بيئة فنية مميزة، حيث بدأ العمل منذ طفولته مع المبدع روميو لحود، مما صقل موهبته الموسيقية والمسرحية. على مدار السنوات، تألق كمؤلف وملحن، وقدم أعمالًا ناجحة لعدّة نجوم

القطريب، الذي أعاد تقديم نفسه باسمه الفني الجديد بعد لفتة خاصة من الفنانة اللبنانية يارا، كان قد تلقى اتصالًا جمعه بها ومع مديري أعمالهما طارق أبو جودة وغراسيا ماريا مراد، حيث اقترحت يارا اعتماد اسم القطريب فقط، ليشكل هذا التغيير محطة جديدة في مسيرته الفنية.